شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تستعين بمقر نادى الزراعيين للتوسع فى تطعيم موظفيها بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال لجان تطعيم العاملين بمقر نادى الزراعيين بالدقي، باللقاح المضاد لفيروس كورونا ا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واعمالا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح، وذلك فى إطار زيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من الفيروس.

وأعرب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين عن استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لاستكمال أعمال تطعيم العاملين بوزارة الزراعة كافة الترتيبات، لتطعيم العاملين بها، واتباع كافة الاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن رؤية الدولة المصرية للتعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية ومنها نقابة الزراعيين.

وقال خليفة، إن تطعيم العاملين بوزارة الزراعة داخل نادى الزراعيين يأتى حرصا من نقابة المهن الزراعية على التعاون مع وزارة الزراعة لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين فى إطار الدور الخدمى والاجتماعى للنقابة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن جميع فروع النقابة بالقاهرة والمحافظات جاهزة لأى مقترحات للاستعانة بمختلف هذه المقار لخدمة أهداف الدولة المصرية فى حماية أبنائها من مخاطر الأمراض الفيروسية.