شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الاحتفال بعيد النيروز وتهنئ كاثوليك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأحد، الاحتفال بعيد النيروز، الذى يمثل عيد رأس السنة القبطية، حيث أكدت أنها تأخذ تذكار الشهداء بداية له، فهم الذين قدموا حياتهم حبا بالمسيح، وبإيمانهم هزموا الموت، حيث فضلوا الحياة الحقيقية عن وهم حياة بلا إيمان.

وذكر بيان الكنيسة الكاثوليكية "أحبّائي، نكرّس هذا العام في الإيبارشيّة " للشركة"، فلنكتشفها مع شهدائنا، شهداء اختبروا الشركة،قبلوها سكنت فيهم فصاروا علامة للكنيسة. فليقودنا الروح القدس الى كمالها".

وقدم الأنبا باخوم نصيف النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية أن البطريرك الانبا إبراهيم اسحق،بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، وكل مجمع الكهنة، تتقدم الي كل أبناء الايبارشية بخالص التهنئة بهذه المناسبة.