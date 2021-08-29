شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسلم 637 أسرة وحدات مفروشة بمدينة معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال نقل وتسكين أهالى منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة، إلى وحدات مفروشة بمدينة "معا"، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن أدمى للمواطنين بتلك المناطق.

وتمكنت أجهزة حى مصر القديمة، من نقل وتسكين 637 أسرة من أصل 4750 أسرة ، بمدينة معا، حيث تتسلم كل أسرة وحدة سكنية كاملة الفرش والمرافق، كما تم الانتهاء من إزالة 224 عقارا.

ويشرف على أعمال النقل وإزالة منطقة عزبة أبو قرن، المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهر للمنطقة الجنوبية، واللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، بالتعاون مع قسم شرطة مصر القديمة ومديرية أمن القاهرة.

وتتسلم كل أسرة يتم نقلها لمدينة معا بالسلام، وحدة مفروشة بالكامل وبها الأجهزة الكهربائية، وهناك نموذجين للوحدات، منها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، و3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكلها مفروشة بالكامل.

وتم حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة وأسفر الحصر عن وجود 4750 أسرة مستحقة، و يتم نقلهم تباعا فور الإخلاء وقبل الهدم ، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة ومفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.

وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها .