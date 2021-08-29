شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توضح الآثار الجانبية ومحاذير الحصول على لقاح جونسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قطاع الطب الوقائى بوزارة عن آليات الحصول على لقاح كورونا لشركة جونسون اند جونسون، فضلا عن الآثار الجانبية وموانع التطعيم، وقال المنشور، إنه يتمّ إعطاء جرعة بسرنجة مقاس 0.5 سم، ويتمّ الحقن عضل أعلى الذراع فى العضلة الدالية، مشيرًا إلى أنَّ لقاح جونسون آند جونسون يُحفظ فى العبوة الكرتونية الأصلية، لحمايته من الضوء.

وأوضح المنشور، أنَّ هناك موانع للتطعيم بلقاح جونسون آند جونسون تتضمن فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأى من المكونات الداخلة فى تركيبه، فاذا كان الشخص يعانى فى يوم التطعيم، أو خلال العشر أيام الماضية السابقة له، من أى من هذه الأعراض "حمى - سعال - ضيق تنفس - آلام فى العضلات والجسم - صداع - فقدان للطعم والرائحة - التهاب الحلق - احتقان أو سيلان الأنف - الغثيان والقئ أو الإسهال" لا يفضل له الحصول على اللقاح .



