شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: فتحنا باب التعيين لـ100 مهندس وتقدم لنا 1136 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن هناك مشكلة فى عدد المهندسين على مستوى الأحياء ما بين إجازات وخروج على المعاش، مما أدى إلى وجود مهندس واحد فى الحى فى بعض الأحيان، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير المالية لإبلاغه بحاجة المحافظة إلى مهندسين وتم الاتفاق على فتح باب التعيين لـ100 مهندس فى 3 تخصصات.

وأضاف محافظ القاهرة خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي اليوم بديوان المحافظة، أنه تقدم للمسابقة 1136 مهندسا، وجار حاليا الفحص ومراجعة ملفات المتقدمين، وسيكون هناك تدريب على مكافحة الفساد بالتعاون مع الرقابة الإدارية لمن يجتاز المسابقة بعد مراجعة الأوراق وانطلاق الشروط ومراجعة الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أنه يتم التركيز على اختيار العناصر التى تخرجت حديثا، كما هنأ محافظ القاهرة 3096 موظفا بمحافظة القاهرة شملتهم حركة الترقيات الأخيرة من الدولة .

وفى سياق آخر، أكد محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إنشاء منطقة الخيالة وتضم 2300 وحدة لاستيعاب سكان العشوائيات وجار حل مشكلة الخدمات فى المشروع، وسيتم نقل السكان إليه قريبا.