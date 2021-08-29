شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 224 مليون جنيه تعويضات لسكان مسار عدلى منصور شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة القاهرة أعمال تنفيذ محور عدلى منصور شرق العاصمة، والذى يربط مناطق النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها، حيث قاربت أجهزة المحافظة على الانتهاء من إزالة العقارات الواقعة بمسار المحور بالكامل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المحور من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم صرف تعويضات لسكان العقارات بمسار المحور بلغت 224 مليون جنيه طبقاً لأسعار المنطقة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من إزالة 127 من إجمالي 159 عقارا.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه يتم الآن طلاء العقارات المطلة على المحور من خلال أصحاب العقارات على نفقتهم الخاصة، بالتنسيق مع المحافظة حيث تم تحديد الألوان من خلال المحافظة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى.

ويمر محور عدلى منصور بالنزهة ، والسلام ، وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية ، ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجه كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .