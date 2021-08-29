شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تجهز مركزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بأكاديمية الفنون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجارى إقامته بأكاديمية الفنون بحى العمرانية لمتابعة التجهيزات النهائية للمركز تمهيدا لبدء تشغيله واستقبال المواطنين به قريباً ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا، وفى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين .

وتابع المحافظ أماكن وساحات الجلوس والانتظار وغرف تلقى اللقاحات والتجهيزات الكهربائية والفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة الى غرف توريدات الأجهزة والمبردات وثلاجات حفظ اللقاحات، مشيرا إلى أن المركز مدعوم بكافة الوسائل الالكترونية للتسهيل على المواطنين ولتقليص مده تلقى اللقاح وأطلع المحافظ من مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة على جاهزية المركز والذى يضم ساحة انتظار تستوعب أكثر من 250 مواطنا بالإضافة إلى 120 عيادة لتلقى التطعيمات .

وأكد المحافظ على ضرورة تجهيز الفرق الطبية، والتمريض، ومدخلى بيانات، ودعم فني، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعى وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقى اللقاح ليقدم المركز خدمه على أعلى مستوى للمواطنين .

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع المحلى أو بالاستيراد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ومحمد نور رئيس حى العمرانية والمهندس أحمد هجرس مدير ادارة نظم المعلومات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء .