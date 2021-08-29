آداب المنوفية بشبين الكوم 277

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278

آداب و علوم إنسانية السويس 280

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283

تربية طفولة مبكرة المنوفية 287

تجارة و إدارة أعمال حلوان 290

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

آثار جنوب الوادي 321

آثار سوهاج 322

آثار الأقصر 323

آثار أسوان 324

آثار و لغات مطروح 325

آثار الفيوم 325

آثار القاهرة 328

آثار عين شمس 329

آثار دمياط 330

آثار الزقازيق بصان الحجر 332

إعلام المنوفية 336

شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى أدبى.. اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359 درجة والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.