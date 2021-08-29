تنسيق المرحلة الثانية.. 254.5 درجة فأكثر للعلمى و238 درجة للأدبى

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي درجات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618 والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 درجة و243022 طالبا.

وأوضح وزير التعليم العالي ، أن أعمال المرحلة الثانية تبدأيوم الثلاثاء 31 أغسطس حتى يوم السبت الموافق 4 سبتمبر المقبل لمدة خمسة أيام.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.