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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية بتنسيق الجامعات 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا بتنسيق القبول بالجامعات 2021 للشعبة العلمية والأدبية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن عدد الطلاب الذين تقدموا برغبات فى تنسيق المرحلة الأولى قرابة 119 ألفا، موضحا أن معدل الانخفاض فى الحدود الدنيا للمرحلة الأولى قرابة 37.5 درجة.
فيما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.
ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.