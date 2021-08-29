"العدل" تمنح الضبطية القضائية لـ13 عاملا بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، على منح 13 عاملا بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، صفة مأمورى الضبطية القضائية.

وجاء القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يخول العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية المرفق أسمائهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه.