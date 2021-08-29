تخصص في سرقة ماكينات الري.. سقوط تشكيل عصابي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية بالشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية متخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.