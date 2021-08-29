بأسلوب المغافلة.. ضبط 3 أشخاص سرقوا سيارة مواطن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة سيارة من أحد المواطنين بأسلوب المغافلة.

البداية بتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بأنه أثناء تواجده بدائرة القسم للبحث عن ورشة لاصلاح زجاج السيارة ملكه تقابل مع شخصين عرضا عليه استقلال السيارة صحبته لتوصيله لورشة كائنة بدائرة القسم وفور وصولهم حاول أحدهما سرقة حافظة نقوده بأسلوب المغافلة وتمكن شخص ثالث كان متواجد بمحل الواقعة من الاستيلاء على السيارة قيادته ولاذوا بالفرار، وفي وقتٍ لاحق ورد إليه اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص ساومه على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقر إثنان من المتهمين بقيامهما بإستدراج المجني عليه لمحل الواقعة ومغافلته من خلال قيام أحدهما بمحاولة سرقة حافظة نقوده لتسهيل قيام المتهم الآخر من الاستيلاء على السيارة بقصد مساومته على إعادتها له نظير مبلغ مالي.

تم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.