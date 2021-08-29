أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب.. وتنفيذ 196 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 7 قضايا أبرزها تهريب (مستحضرات تجميل – بضائع أجنبية الصنع)، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 62 قضية.

ونجحت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 1727 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 196 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.