بحوزتهم 8 تماثيل.. الداخلية تضبط عصابة التنقيب عن الآثار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث سوهاج، في ضبط عاملا استعان بـ7 آخرين؛ للبحث والتنقيب عن الآثار أسفل مسكنه، وعثر بحوزتهم على 4 قطع أثرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار قيام (عامل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه و7 أشخاص "مُحددين " وعثر على حفرة بعمق 8 أمتار والأدوات المستخدمة في الحفر و4 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأن القطع المشار إليها من ناتج الحفر للإتجار بها، وبعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثريتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.