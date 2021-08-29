خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 9 آلاف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، 9474 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، و243 قضية فى مجال منع تداول "الأرجيلة"، وحررت 764 مخالفة لقرارات الغلق.

وذكرت وزارة الداخلية، أنه تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9419 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.