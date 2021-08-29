بمحيط دور الأيتام.. ضبط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ألقت مباحث الجيزة القبض على 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بمحيط دور الأيتام بمنطقة أكتوبر، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة (أول وثان أكتوبر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم (2 فرد محلي – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة – مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجاري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.