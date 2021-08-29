تصل لـ45.. الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتحذير للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الأول من الأسبوع الجاري يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بشكل طفيف بقيم تصل لدرجتين، لافًا إلى أن الأجواء مستقرة باقي الأسبوع.

وأضاف شاهين، أنه لا يوجد ارتفاعات شديد في الحرارة، مثل التي حدثت أول أغسطس الحالي، والتى وصلت لـ43 على القاهرة، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 38 درجة، كما تسجل على جنوب الصعيد 44 حتى 45 درجة في الظل محذرا المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وتابع شاهين: "يسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد".

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من منتصف الأسبوع تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية حيث تسجل على القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تظل مرتفعة على جنوب الصعيد عند 44 درجة.

وأشار إلى أن الشهر المقبل يشهد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف وهو فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، لافتًا إلى أن أفضل درجات الحرارة يتم تسجيلها خلال فصل الخريف على مدار العام.