شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من إنشاء وتجارب التشغيل لمحطة السلسلة بأسوان بعد تعثر 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، بحضور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، و المهندس محمد على إبراهيم رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان ، لبحث جهود الوزارة في إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات قسطل وقورته وبلانة.

وأوضح عبد العاطى أنه سيتم قريباً طرح محطتى طلمبات قسطل وقورته للإحلال والتجديد بهدف الوفاء بالإحتياجات المائية لأهالى قرى مركز نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان ، بالتزامن مع إحلال وتجديد الوحدات والطلمبات بمحطة بلانة ودعمها بـعدد (2) وحدة للطوارئ ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الرى بمحافظة أسوان بإجمالى (176) عملية ، وخاصة مع وجود (138) محطة طلمبات تقوم برى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة.

وأضاف عبد العاطى أنه تم الانتهاء من الاعمال المدنية والكهروميكانيكيه وتجارب التشغيل لمحطة السلسله الجديدة بكوم امبو بمحافظة أسوان بعد تعثر دام لأكثر من (20) عاماً ، لخدمة زمام (30) ألف فدان وجارى التجهيز للاستلام الابتدائى للمحطة .

يأتى ذلك فى ضوء نتائج زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لمحافظة أسوان خلال شهر أغسطس الجارى ، وتوجيهاته لجميع أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة .