شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد كينية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد قرارا بإبعاد peninah kasaya كينية الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية، والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بتاريخ 25/7/2021، بشأن طلب إبعاد كينية الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.