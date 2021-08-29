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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. 90.73% للطب و90.24 للأسنان

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وكان تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتباراً من السبت 21/8/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 26 أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى والذى أقرته وزارة التعليم العالى وكان بالنسبة للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أى بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954، وأن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، ولشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أى بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033، وبالتالى يكون إجمالى عدد الطلاب للمرحلة الأولى لجميع الشعب 118280 طالب وطالبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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