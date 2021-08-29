شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 118 ألف طالب تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، موضحا أنها انطلقت يوم السبت 21 أغسطس وانتهت يوم 26 أغسطس بإجمالى 118280 ألف طالب، بالشعبة العلمية 22.954 طالبا، والشعلة الأدبية 79.033 طالبا بنسبة 65% وكذلك الشعبة الرياضية كانت بإجمالى 16 ألف طالب بنسبة 80% فأكثر .

كما استعرض وزير التعليم العالى الحدود الدنيا للمرحلة الأولى بالعام الجامعى 2021 و2020.

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعة 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وكان تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتباراً من السبت 21/8/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 26 أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى والذى أقرته وزارة التعليم العالى وكان بالنسبة للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أى بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954، وأن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، ولشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أى بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033، وبالتالى يكون إجمالى عدد الطلاب للمرحلة الأولى لجميع الشعب 118280 طالب وطالبة.