شكرا لقرائتكم خبر عن "حياتك غالية متضيعهاش بالمخدرات".. فيديو جراف لصندوق مكافحة الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديو جراف بمناسبة اليوم العالمى للتوعية من الجرعة الزائدة تحت عنوان "حياتك غالية متضيعهاش بالمخدرات"، ضمن مجموعة فيديوهات توعوية، والذى يتزامن مع أواخر شهر أغسطس من كل عام.

يتضمن الفيديو جراف بث رسائل توعوية عن تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على نسيان الهموم والمشاكل وغيرها من المفاهيم الخاطئة.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أطلق مبادرة لتوعية الشباب وكذلك الأسر بأضرار تعاطى المخدرات، بجانب توعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" باستخدام أساليب وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية للفئات المختلفة، وذلك بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.