شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات مرورية لاستكمال أعمال محور جيهان السادات "المرحلة الثالثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال محور جيهان السادات " المرحلة الثالثة " .. الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى للحارة اليسرى بشارع الجيش فى الإتجاه القادم من العباسية إتجاه ميدان الجيش بدايةً من تقاطعه مع شارع أحمد سعيد وحتى شارع موسى بن ميمون إعتباراً من يوم الأحد الموافق 29\8\2021 ولمدة خمسة عشر يوماً .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.