شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الكرازة المرقسية يوجه بعدم الحضور حال الشعور بأعراض الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مهرجان الكرازة المرقسية التابع للكنيسة الأرثوذكسية فى شبرا تعليمات إلى المشاركين في أنشطته المختلفة بعدم حضور الفعاليات فى حالة الشعور بأعراض الأنفلونزا.

وذكر بيان لمهرجان الكرازة المرقسية فى شبرا الخيمة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" "نظراً لوجود حالات مرضية كثيرة نؤكد على الجميع الإلتزام بعدم حضور أى من فعاليات المهرجان في حالة الشعور بأي اعراض انفلونزا وإبلاغ الخادم المسئول، وسيتم ترتيب طريقة تسابق بديلة".

جاءت فكرة مهرجان الكرازة للكنيسة الارثوذكسية فى عام 2004 وحمل وقتها شعار "أنتم نور العالم" والهدف منه تنمية مهارات أبناء كلكنيسة خلال فترة الصيف فى الموهبة المفضلة له، وكان التسابق في العام الأول للمهرجان، قاصرا على أحياء القاهرة الكبرى فقط، بعد ذلك توسع التنافس على مستوى إيبارشية جمهورية مصر العربية.

وفى السنوات الأخيرة توسع خدمة مهرجان الكرازة ليشمل العديد من الايبارشيات خارج مصر ، وبدأ التنافس من جميع إيبارشيات الأقباط فى السودان والمهجر.

ويمثل كل كنيسة مجموعة من الشباب والفتيات تم اختيارهم بعد خضوعهم للتدريب لفترة فى النشاط الذى يشارك به فى مهرجان الكرازة.

يشمل المهرجان العديد من المسابقات منها: الدراسية، الألحان والتسبحة، والمحفوظات، الأنشطة الثقافية، اللغة القبطية، البحوث،والأنشطة الأدبية، الفنون التشكيلية، والانشطة الرياضية، والمجالات الإلكترونية، والاعلامية، وأخيرًا مسابقة الابتكارات الهندسيةوالعلمية، حيث تشكل كل كنيسة فريق خاصة بها ليمثلها فى مهرجان الكرازة ويتنافس كل فريق تابع لكنيسته مع باقى الفرق الآخرداخل ايبارشيته وفى النهاية يتم اختيار أكثر فريق حقق فوز على الفرق الأخرى ، لخوضه مرحلة أخرى لينافس باقى فرق الكنائس،وتقام التصفيات النهائية في نهاية شهر أغسطس من كل عام.



