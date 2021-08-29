شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية لشركات جمع القمامة: لازم الناس تحس بتغيير فى مستوى النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعاً مع مسئولى شركتى نظافة، وذلك بحضور كل من اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية، حيث أكد على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لمنظومة النظافة الجديدة بالعاصمة، فى ظل متابعة أسبوعية للإجراءات الخاصة بالبدء فعلياً للشركتين فى الأحياء المتعاقد عليها، لافتاً إلى أن الرئيس سيقوم بالمتابعة الشخصية والميدانية لهذه المنظومة على أرض الواقع فى كافة أحياء المحافظة، قائلاً: "الرئيس يتابع تنفيذ المنظومة وعايز يطمن على مستوى النظافة والتغيير اللى حصل".

وشدد شعراوى، بحسب بيان اليوم، على أنه لم يعد هناك وقت ولابد من تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، كما طالب الوزير من الشركتين بضغط خطط تسليم الأحياء من الهيئة لسرعة تحقيق بصمة للمنظومة الجديدة على الأرض.

وجدد شعراوى التأكيد على استعداد الوزارة والمحافظة على تذليل كافة التحديات والمعوقات التى تواجه الشركتين على أرض الواقع بما يساهم فى سرعة إعادة الوجه الحضارى والجمالى للعاصمة خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية، خاصة مشروعات القاهرة الخيديوية والتاريخية وحدائق الفسطاط وغيرها كما أن العاصمة هى وجهة مصر أمام جميع زوارها من مختلف دول العالم .

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على تقديم كل الدعم اللازم لشركات القطاع الخاص المصرى لضمان نجاحها فى المنظومة الجديدة للمخلفات، وعلى الشركات أن تعمل بكل جدية وجودة مطلوبة لتحصل على رضا المواطنين فى الأحياء التى ستعمل بها وإعطاء صورة جديدة للمواطن المصرى عن شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال، مشددا على أهمية الدور الذى ستقوم به هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لدعم الشركتين خلال الفترة الأولى من عملهم بالإضافة إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى قدمته الدولة لمنظومة النظافة بالقاهرة، وطالب الوزير من هيئة النظافة وجميع قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء بالعمل كفريق واحد من أجل إنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة وتذليل أى عقبات على أرض الواقع باعتبارنا جميعاً كحكومة ومحافظة وشركات قطاع خاص مصرية شركاء فى تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن.

وأضاف شعراوى: "خلاص خلصنا كل كلام الخطط .. ونظافة الشارع هى الحكم .. واللى يهمنا نشوف الوضع فى الشارع هيتغير ولا لا .. ومفيش وقت تانى عندنا ولازم الناس تحس بتغيير فى مستوى هذا الملف المهم بصورة سريعة جداً "، مشددا على ضرورة مساعدة المواطنين وتوفير صناديق قمامة لهم بالشوارع لعدم إلقاء المخلفات، والاهتمام بمنظومة الجمع السكنى طبقاً للعقود الموقعة بما يساهم فى عدم إلقاء المواطنين لأى مخلفات فى الشارع .

وقال شعراوى، إنه طالب رؤساء الأحياء بالقاهرة خلال لقائه بمقر المحافظة بداية شهر أغسطس بالاهتمام بملف النظافة وستقوم الوزارة مع بداية شهر سبتمبر القادم بالإعلان عن تقييم رؤساء الأحياء ومجازاة المقصرين ومكافأة المتميزين والكشف عن ذلك فى مختلف وسائل الإعلام للمواطنين .

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة للحصول على رضا المواطنين، ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغيير جذرى فى مستوى النظافة يضاهى العواصم المماثلة أو يفوقها، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تقبل أى تقصير فى مستوى النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف فى المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة تلقى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وشهدت دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة لتمكين المحافظة من أداء دورها المنوط بها .

وأكد عبدالعال، أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة الوسائل المساعدة لشركات النظافة الجديدة لإنجاح المنظومة، مشيرا إلى أهمية أن يشعر المواطن باختلاف فى مستوى النظافة سواء فى الشارع أو فى الجمع السكنى المنتظم، لافتا إلى أنه لن يُقبل من الشركات إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع لأن المواطن يرغب فى أن يرى ناتج ما أنفقته الدولة على هذا الملف على أرض الواقع .

وشدد محافظ القاهرة على وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة فى النظافة والجمع السكنى والاهتمام بالشوارع والكنس اليومى ورفع الأتربة حيث ستقابل أى شكوى من المواطن بإجراء فورى حاسم ضد المقصر .