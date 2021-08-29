شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 2% من مصروفات طلاب الجامعات الخاصة والأهلية لصندوق رعاية المبتكرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير التعليم العالى رقم 3474 لسنة 2021، حيث إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2009 الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية 4 وعلى القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛ وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 3612 ).

ومضت المادة الأولى على أنه يحصل رسم سنوی مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوايغ مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق.

ونصت المادة الثانية على أنه يورد الرسم المشار إليه في المادة السابقة بأمر دفع إلكتروني للوحدة الحسابية للصندوق - كود مؤسسي رقم (32111101) أو على حساب صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالبنك المركزى المصرى رقم (9/450/90000/7)، وبحد أقصى الأسبوع الثاني من موعد بداية العام الدراسي .

ونصت المادة الثالثة على تقوم الجامعات بإرسال صورة من مستند التوريد مرفقا به بيان بمتحصلات الصندوق يوضح به اسم كل كلية بالجامعة، وعدد الطلاب بالكلية، وإجمالى المصروفات الدراسية بالكلية عن العام الجامعى وإجمالى الرسوم التي تم توريدها لصالح الصندوق، وتكون جميع المستندات معتمدة من المسئول عن الإدارة للجامعة و ممهورة بخاتم الجامعة. ويتم إرسال المستندات على العنوان البريدي أو البريد الإلكتروني للصندوق وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ السداد .

ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره .