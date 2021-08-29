شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2021.. شروط الالتحاق بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسي 2021 / 2022 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل وشروط القبول ببرنامج قسم التاريخ، كما يلى :

شعبة أدبى.. يقبل الطالب الحاصل على 40 درجة في مادة التاريخ بالثانوية العامة وأن يكون حاصلا على 32 درجة في اللغة الانجليزية و40 درجة في اللغة العربية.

شعبة علمي.. أن يكون الطالب حاصلا على 35 درجة في اللغة الإنجليزية و45 في اللغة العربية، ويقبل المؤهلات العليا ولا يقبل المفصولين ولا يقبل الحاصلين على ليسانس تربية .

وكان الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب أعلن إطلاق الكلية 4 برامج دراسية جديدة العام الماضى بمصروفات وتتضمن : برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية (جيوماتكس)، برنامج اللغة الهندية، برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية ، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية.

وأشار مرتضى إلى أنه يستفيد من هذه البرامج الطلاب خريجي الثانوية العامة أو الشهادات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الطلاب الوافدين .

جدير بالذكر، أن الكلية أعلنت شروط الالتحاق بالبرامج الدراسية القائمة والتى تشهد إقبالا كبيرا أيضا من الطلاب وتشمل هذه التخصصات : " اللغة الإنجليزية وآدابها ، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها ( الفارسي - الاوردو - التركي ) ، اللغة العبرية ، المكتبات والمعلومات ، الحضارة الأوروبية القديمة ، التاريخ ، الجغرافيا ، الفلسفة ، علم النفس ، علم الاجتماع ، علوم الاتصال والإعلام وأخيرا برنامج الدراما والنقد المسرحي .