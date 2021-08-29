شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الآراء حول تأثير غياب صلاح والننى المحتمل على بداية مشوار المنتخب فى التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل يؤثر غياب صلاح والننى المحتمل على بداية مشوار المنتخب فى تصفيات المونديال؟"، توقع غالبية القراء تأثير غيابهما المحتمل على بداية مشوار منتخب مصر في التصفيات.

وقال 55% من القراء نعم يؤثر غياب صلاح والننى المحتمل على بداية مشوار المنتخب فى تصفيات المونديال، بينما قال 45% من القراء لا يؤثر.