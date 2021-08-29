شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة: تعديل شروط التنسيق الداخلى للأقسام لانخفاض المجاميع بالثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية قامت بإعادة النظر في التنسيق الداخلي لأقسام الكلية، من خلال التشاور مع مجالس الأقسام العلمية لتعديل شروط القبول للأقسام، بما يتماشى والمتغير العام المتمثل في اختلاف تنسيق هذا العام عن الأعوام السابقة، وانخفاض مجموع درجات طلاب الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور خالد ابو الليل فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 "، أن ذلك يأتي حرصا على مستقبل الطلاب، ومراعاة لظروف الأسرة المصرية، التي تتحمل معاناة أبنائها، مؤكدا أن الشروط الجديدة معبرة عن الواقع الجديد للمجاميع المنخفضة، حتى يستطيع الطلاب تحقيق طموحاتهم، بدخول الأقسام التي يرغبون فيها، لأن الشروط السابقة كانت ستمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق تلك الأحلام الطلابية والأسرية، لأنها لا تتماشى مع المعطى الجديد.

وتضم كلية الآداب بجامعة القاهرة أقسام" اللغة العربية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، اللعة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها، اللغة اليونانية الحديثة، اللغة اليابانية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الصينية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، اللغة الروسية وآدابها، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، الاجتماع، المكتبات والوثائق والمعلومات.