حدث ليلاً| فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات ومؤشرات شبه نهائية لتنسيق الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الأمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237817 حتى اليوم.

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مكافحة الإدمان: فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات بدءً من 21 ديسمبر

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم الكشف عن 390 ألف موظف بالهيكل الإدارى للدولة خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن أى موظف يثبت تعاطيه المخدرات بعد 21 ديسمبر المقبل سيكون مصيره الفصل من عمله.

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غير قابل للتزوير.. مواصفات "الكارنيه الأمني" للعاملين في المطاعم السياحية

بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تسليم الكارنيهات الأمنية الخاصة بالعاملين في المنشآت الأعضاء بالغرفة والتي سجلت بياناتها وبيانات العاملين بها ضمن قاعدة بيانات المنظومة الأمنية بوزارتي السياحة والداخلية.

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محمد عز العرب: العراق يشهد تحولًا كبيرًا كدولة كانت ساحة للتأثير والتفاعل

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن ابتعاد عددًا من الدول العربية عن العراق خلال الآونة الأخيرة أدى إلى وجود صراعات كبرى بين عددًا من القوى الإقليمية، خاصة تركيا وإيران فيها.

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​​برلمانية: رسوم انتظار السيارات مبالغ فيها والحكومة لم تحقق الهدف من قانون السايس

طالبت أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الرسوم التي تم فرضها على المواطنين أصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع أو المبيت أسفل العقارات بعد تطبيق قانون السايس في عدد من المحافظات.

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​​متى تنتهي عبارة "السيستم واقع"؟.. برلمانية تشكو سوء خدمات الإنترنت وتطالب بجدول زمني لحل المشكلة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تضرر ملايين المواطنين في جميع محافظات مصر؛ بسبب سوء خدمة الاتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الإنترنت وسقوط الشبكة لفترات طويلة.

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​نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. مؤشرات شبه نهائية لعلمي رياضة (91.7% للبترول)

يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

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السفير حسام زكي: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بداية مباشرة لعودة العراق لدورها

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن العراق عانى كثيرا من عدم الاستقرار، ونحن لدينا اهتمام لتعزيز استقرار بغداد.

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"ضبابية المخ".. مستشار الرئيس للصحة يوضح أعراض ما بعد الشفاء من كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن الدولة بجميع قطاعاتها تحدثت كثيراً عن خطورة الوضع الوبائي الذي يشهده العالم حالياً خاصة بعد ظهور متحور دلتا الذي يتسم بسرعة الانتشار إلا أن الاستجابة الشعبية في تناقص مستمر.

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موسكو: علينا إقامة علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان

أكد زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إلى أفغانستان أنه سيتعين على موسكو بناء علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، مشيرا إلى أنها "تسعى لذلك منذ 8 سنوات".

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