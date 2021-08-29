شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تدرس فى معهد الرعاية والتربية للأقباط الأرثوذكس.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد الرعاية والتربية التابع للكنيسة الأرثوذكسية عن فتح الباب لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على مؤهلات عليا (من آباءكهنة وأمناء خدمة وخدام وخادمات وخريجي إكليريكيات وجامعات ومعاهد عليا)، للعام الدراسي 2021 / 2022م، منذ الأحد الماضى الموافق 15 أغسطس ويستمر حتى يوم 30 أكتوبر المقبل.

وتتكون الدراسة في المعهد من سنتين دراسيتين، الأولى تأسيسية، والثانية متخصصة في أحد أقسام المعهد التسعة، وهي أقسام:الكتاب المقدس، الإرشاد الأسري، الحياة الكنسية، الرعاية الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، رعاية الطفولة، رعاية كبار السن،الموارد البشرية.

ويعتبر معهد الرعاية والتربية هو معهد قبطي أرثوذكسي تأسس عام 1974، الرئيس الأعلى له هو قداسة البابا تواضروس الثاني، ووكيله نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، ويهدف المعهد إلي إعداد رعاة متخصصين ومتميزين في مجالات رعوية متنوعة، وإلى تطويرالفكر الرعوي ونشر الاتجاهات الرعوية الصحيحة من خلال أقسامه، كما يتيح المعهد فرصة الدراسة بنظام الانتساب من خلال التقدم للالتحاق في فروعه بالإيبارشيات داخل مصر وخارجها والبالغ عددها 40 فرعًا داخل مصر و25 بالخارج.

ويمنح المعهد درجة الدبلومة في الرعاية في أي تخصص بكل أقسامه وكذلك درجتي الماجستير والدكتوراه، كما يوفر المادة العلميةمطبوعة ومسجلة للدارسين داخل مصر وخارجها.



معهد الأقباط الأرثوذكس



معهد الأقباط الأرثوذكس



