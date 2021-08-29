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التعليم تحدد مقرات اختبارات امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللجان المخصصة كمقار لعقد اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة المقرر انطلاقها 4 سبتمبر المقبل، حيث يتعرف الطلاب على مقار لجان امتحانات الدور الثانى من مدارسهم الثانوى.

 

ويؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

 

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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