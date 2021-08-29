شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة الكهرباء تسبب انقطاع التيار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب قيام بعض المواطنين بتوصيل التيار الكهربائي بشكل غير قانوني فى حدوث انقطاعات فى التيار، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة و زيادة الاحمال المفاجئة على مهمات الكهرباء مما يتسبب فى اعطال بهذه المهمات، وبالتالى انقطاع التيار الكهربائي ، لذلك يعتبر المواطن هو المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائي لعدة أسباب وهى كالآتي:

1- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي والتى وصلت ببعض شركات توزيع الكهرباء إلى 40%.

2- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي نتيجة لزيادة الاحمال غير المنظمة على مهمات الكهرباء.

3- تذبذب في الجهد الكهربائي.

4- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

5- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء