أخبار مصر

سرقة الكهرباء تسبب انقطاع التيار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة الكهرباء تسبب انقطاع التيار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب قيام بعض المواطنين بتوصيل التيار الكهربائي بشكل غير قانوني فى حدوث انقطاعات فى التيار، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة و زيادة الاحمال المفاجئة على مهمات الكهرباء مما يتسبب فى اعطال بهذه المهمات، وبالتالى انقطاع التيار الكهربائي ، لذلك يعتبر المواطن هو  المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائي  لعدة أسباب وهى كالآتي:

 

1- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي والتى وصلت ببعض شركات توزيع الكهرباء إلى 40%.

 

2- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي نتيجة لزيادة الاحمال غير المنظمة على مهمات الكهرباء.

 

3- تذبذب في الجهد الكهربائي.

 

4- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

 

5- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا