شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مفردات مرتب الأطباء الخاضعين لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، منشورا باسم "حقوقك وواجباتك"، والذى يضم عددا من أهم الأسئلة والاجابات بشأن حقوق أطباء الأسنان بمواقع عملهم وواجباتهم أيضا.

ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير، أبرز 7 معلومات نشرتها نقابة الأسنان حول مفردات مرتب الأطباء الخاضعين لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وهى:

1- أساسى المرتب:

هو الأساس الذى يحسب منه قيمة العلاوات وأى إضافات أخرى على المرتب، وهو مجموع "الأساس المجرد، العلاوات الخاصة المضمومة، العلاوات الدورية، والعلاوات التشجيعية".

2- قيمة العلاوات الدورية السنوية:

4 جنيهات للدرجة الثالثة، 5 جنيهات للدرجة الثانية، 5 جنيهات للدرجة الأولى، و6 جنيهات لدرجة كبير، وتضم إلى أساس المرتب في يوليو من كل عام.

3- علاوة التميز العلمى للحاصلين على دبلومتين أو الماجستير أو الدكتوراه:

علاوة تشجيعية تُصرف لمرة واحدة، وقيمتها نفس قيمة العلاوة الدورية وتضاف لأساس المرتب، ويشترط تقديم طلب للحصول عليها بعد الحصول على الشهادة.

4- الأجور المتغيرة:

أي مستحقات مالية بخلاف أساس المرتب، وهى" الحوافز، العلاوات الخاصة غير المضمومة، بدل طبيعة العمل، بدل العدوى، بدل المهن الطبية، العلاوة الاجتماعية، منحة عيد العمال، حافز التميز، مقابل النوبتجيات، اقتصادى "مكافأت صندوق تحسين الخدمة".

5- قيمة الحوافز للأطباء الخاضعين لقانون 14:

حوافز الأطباء مجموعها 550%، وتنقسم إلى جزئين:

- الحافز الخاص بنسبة 410% محسوبة على أساس المرتب في 30 يونيه 2015، ولا يخضع لتقييم خاص.

- الحافز الإضافى 140% محسوبة على أساس المرتب في 30 يونيه 2015، وهو خاضع للتقييم الشهرى.

6- بدل العدوى للأطباء:

تتراوح قيمته بين 19 إلى 30 جنيه، وفق الدرجة المالية للطبيب.

7- بدل المهن الطبية "دون استقطاعات الضرائب والتأمينات":

- 1225 جنيها شهريا للأطباء البشريين.

- 875 جنيها شهريا لأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى.

- 700 جنيه شهريا للتمريض المتوسط.