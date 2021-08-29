شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وكالة الجداوى التاريخية بعد ترميمها ضمن مشروع اكتشاف الأصول التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر اليوم الأحد، زيارة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفقة مسئولى وممثلى الحكومة الأمريكية، إفتتاح ترميم وكالة الجداوي في مدينة إسنا.

وتأتي أعمال التطوير، في إطار مشروع إعادة اكتشاف أصول التراث الثقافي لمدينة إسنا الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – من خلال الشريك المُنفذ "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة".

وخلال الفترة الماضية، جرى العمل فى مشروع "إكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية" والذي يعتبر من الخطط العالمية التى تعيد إحياء كافة المواقع الآثرية والتراثية لخدمة السائحين الذين يتوافدون بصورة يومية على مرسى المدينة السياحية ضمن رحلات المراكب النيلية "الأقصر – أسوان"، وتقوم كافة الجهات بمتابعة هذا المشروع العالمى والذى يتم خلاله إعادة الترميم والتأهيل فى منطقة وكالة الجداوى التاريخية وسوق القيسارية ومحيط معبد الأقصر.

المشروع يسمى (إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية بمدينة إسنا)، وبالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة الآثار، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بتمويل من الشعب الأمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر "سايت"، والذى يهدف إلى زيادة تنافسية قطاع السياحة في مصر من خلال رفع مستوى إدارة المواقع التراثية وترويجها والحفاظ عليها، لتحسين العوائد الإقتصادية لسكان المنطقة، حيث يهدف المشروع إلى إطلاق إمكانات التراث الثقافى المتنوع لمدينة إسنا بما يمهد لإعادة إحياء تلك المنطقة بصورة مستدامة، ووضع المدينة بما تشكله من معالم تراثية متميزة على الخريطة السياحية بمصر.

وتقوم وزارة السياحة والآثار أعمال ترميم وكالة الجداوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، منذ عامين، بمشروع ترميم الوكالة يأتى فى إطار خطة القطاع للتعاون مع الجمعيات الممولة لمشروعات الترميم لإعادة تأهيل المنشآت الأثرية، تحت إشراف الوزارة ، حيث كانت الوكالة تعانى من سوء حالة الواجهة الرئيسية الخاصة بها، ومبانيها، وظهور التشققات فى بعض جدرانها، إضافة لحدوث هبوط أرضى بأماكن متفرقة بها، حيث أن الوكالة أنشأها حسن بك الجداوى عام 1712م، وقد كانت مملوكة لعلى بك، أحد أفراد حاشية محمد بك أبو الدهب، ومات بغزة مصابا بالطاعون عام 1215هـ/1800م، وكانت الوكالة مركزا تجارىا لتبادل المنتجات فى ذلك الوقت.