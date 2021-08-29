شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ صرف معاشات سبتمبر إعتبارا من الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ اعتبارا من يوم الاربعاء المقيل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

على جانب اخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات أغسطس الجارى وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

وأصدرت الوزيرة تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.