شكرا لقرائتكم خبر عن من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. فرح أشهر عروس رفض والدها "القايمة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل، حفل زفاف أشهر عروس رفض والدها عمل "قايمة" للعريس، بمحافظة الدقهلية، والذى كتب على قائمة مقولات ابنته: "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقى الله فى كريمتنا". وعم حفل الزفاف فرحة وسعادة الجميع بحضور العديد من أقارب العروسين.

وكان المهندس ناصر عبداللطيف مخلوف والد العروس قال لـ"الخليج 365": ما حدث جاء اقتداءً بقصة سردها لى صديق عن قيام الشيخ محمد متولى الشعراوى بكتابة هذه الكلمات فى زواج ابنته، ورغم عدم علمى بصحة ذلك إلا أن الفكرة أعجبتنى وقمت بتنفيذها مع ابنتى على الفور، فقائمة المنقولات عادة وعُرف وليست كلاما مقدسا"، مشيراً إلى أنه لابد من التيسير على الشباب خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه من العادى أن نقوم بعقد القران قبل الزواج بشهر أو شهرين، ويتم خلال هذه الفترة توقيع قائمة المنقولات، ففوجئ أهل العريس بكتابة هذه الكلمات على القائمة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقى الله فى كريمتنا"، وظهرت علامات التعجب على أهل العريس.

وأشار إلى أن العريس وأهله حاولوا تحرير قائمة منقولات والإصرار على ذلك، ولكنى رفضت، فاستجابوا بعد ذلك، موضحا أن ابنته أغلى ما عنده ولا يمكن أن يتم تقييمها بمبلغ من المال أو قائمة للمنقولات، ويعتبر هذه القائمة فتنة بين الناس وبعضهم البعض وتتسبب فى مشاكل عديدة تصل إلى طلاق العروسين.

وأكد والد العروس، أن محمد "العريس": "راجل ومحترم وأول ما شاهد الكلمات قال لى "الحمل كده زاد عليا.. ومريم مش هتيجى لحضرتك البيت هنا غير للزيارة بس عمرى ما هزعلها".