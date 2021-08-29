شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سداد مصروفات المدارس للعام الدراسى الجديد.. التعليم تعلن التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أماكن سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى المقبل، نستعرض فى التقرير التالى تفاصيل واماكن سداد المصروفات.

- يتم سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات من خلال منافذ التحصيل المتعاقد معها.

- تشمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

- شركات " وقت - ايجى باى- سداد ضمان - أمان - مصارى- بيى.

- تتضمن شركات" ممكن- طلقة - موجة - أموال- خالص موبايل" على مستوى الجمهورية.

- تسدد الرسوم باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تبدأ الدراسة اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

- يبدأ العام الدراسى فى المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين"، و ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.