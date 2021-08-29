شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، بحوزة راكب قادم من بيروت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، أستوقف عبدالسلام عادل عبدالسلام مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة بكميات كبيرة داخل الحقائب، قام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط 423 عبوة من مستحضرات التجميل مخبأة بين طيات الملابس بالحقائب.

أمر أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.