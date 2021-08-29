شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد الثالث من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الجاري.

وفي محافظة القليوبية، شارك وكيل وزارة الزراعة في اجتماع مع محافظ القليوبية، في شبين القناطر لمتابعة ما تم تنفيذه في مبادرة حياة كريمة ونسبة الإنجاز في كل قطاع، كما تم عقد دورة تدريبية حول الري الحديث وفوائده،. فضلا عن عدد من الدورات التدريبية لجميع مراكز المحافظة علي تسجيل استمارة كارت الفلاح الذكي، كما تم متابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بمراكز المحافظة.

كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية طلاب التدريب الصيفي لسبع جامعات مصرية، وذلك بمحطة البحوث الزراعية بسرس الليان، وتم تنظيم الزيارات للطلاب تضمنت: مصنع للاعلاف والوقوف على دورة الانتاج، ومعمل تحليل الأراضي بالمديرية، وبعض الصوب الزراعية، فضلا عن مجموعة من المحاضرات والمناقشات العلمية، كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع شبين الكوم دورة تدريبية بعنوان تطبيق نظام الحاسب في المنشآت الغذائية، كما تم شن حملة تفتيشية على محال الاتجار في المبيدات أسفرت عن ضبط عدد من المحال التي تزاول النشاط بدون ترخيص من جهة الاختصاص.

وفي محافظة الدقهلية، تم فتح باب التقدم لإقامة مواقع جمع قش الأرز، وتشكيل لجنة، لدراسة صلاحية المواقع، كما قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والمطاعم والأسواق، حيث تم ضبط 10 أطنان و623 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة ومنتجات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 10 محاضر مخالفة.

كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية بمتابعة تطوير مراكز تجميع الألبان ومعالف الماشية ومزارع الانتاج الداجنى بمركز ديرب نجم، كما تم عقد ورشة عمل لتدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وقامت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة خلال شهر يوليو بإجراء الفحص والاختبار لـ (858) رأس ماشية ضد مرض البروسيلا و (727) رأس ضد مرض الدرن بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، فضلا عن ضبط مجزر دواجن غير مرخص و2 طن و443 كجم دجاج وهياكل وأجزاء دجاج و750 كجم اسماك و109 كجم لحوم مجمدة ومصنعة مخالفة خلال الحملات التفتيشية.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ بمتابعة الأسمدة والمحاصيل الصيفية حيث تم المرور على مركز الرياض، وتم افتتاح الدورة التدريبية للعاملين بمشروع كارت الفلاح بالمحافظة، كما تواصل مديرية الزراعة، ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز ايتاي البارود، وتواصل مديرية الزراعة بالإسكندرية، حملات التصدي للتعديات على الاراضي الزراعية، وازالتها في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مناطق: المعمورة – العامرية.

ووفقا للحصاد الاسبوعي للمحافظات، تم عقد اجتماع تنسيقي بين مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد والبنك الأهلي المصري، وتم مناقشة آليات تفعيل ومساهمة البنك في المشروعات الزراعية للمزارعين وأحياء مشروع البتلو ومراكز الألبان، كما تم متابعة حصاد محصول الأرز، وبدء تنفيذ البرنامج التدريبي للجمعيات الزراعية ببورسعيد لتدريب مسئولي كارت الفلاح على تشغيل المنظومة، كذلك تم عقد اجتماع مع وكيل وزارة الري لتفعيل القرار الوزاري المشترك بخصوص تأهيل المساقي الخصوصية على مستوى جميع الزراعات واستكمالا لاجتماع اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار، وتنفيذا للقرار 438لسنة 2019 بإزالة المزارع السمكية المخالفة وكذلك تهيئة المنطقة للاستصلاح الزراعي واستكمال أعمال البنية التحتية لشبكة الري والصرف، كما تم بالتعاون مع مسئولي وزارة الري بإزالة 55 فتحة استعدادا لإزالة المزارع السمكية المخالفة والتي كانت تعتمد على مياه مصرف بحر البقر.

وفي محافظة دمياط، تم مناقشة بعض الإجراءات بخصوص القرار الوزاري المشترك، لتأهيل المساقى الخصوصية ومتابعة المشروع القومي لتنمية القرية المصرية (حياة كريمة) ومتابعة تسليم المواقع المخصصة للمجمعات الزراعية للبدء في التنفيذ، كما تم الالتقاء بمجلس إدارة الجمعية الزراعية بمركز كفر سعد، لمناقشة الانتهاء من تسليم بطاقات كارت الفلاح، ومتابعة الزراعات الصيفية والمرور على زراعات القطن، كما تم المرور أيضا على عنبر الإنتاج الداجنى التابع للمجلس الزراعي بكفر سعد، ومواقع إقامة مجمعات الخدمات الزراعية، لمتابعة أعمال التسليم وأعمال التنفيذ، كما تم أيضا اجتماع مع مديري الإدارات والتعاون الزراعي ومسئولي كارت الفلاح لتنشيط توزيع الكروت واعتماد التسجيل من خلال المديرية والإدارة الزراعية والجمعيات الزراعية، كما تم متابعة دورة تسمين ابيض بمزارع ( عزب العرب - الركابية ).

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح بتنظيم 3 قوافل بيطرية مجانية وذلك لتوقيع الكشف البيطري وتحصين الثروة الحيوانية بمدينة الحمام، كما تم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي للجمعيات الزراعية بمحافظة الفيوم لتدريب مسئولي كارت الفلاح على تشغيل المنظومة، وتفقد 6 حقول لمحصول القطن التي تتم بها عمليات الجنى بمركز طامية، وتم أيضا المرور على حقول محصول دوار الشمس الزيتي، وتواصل مديرية الزراعة، ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمركز الفيوم في قرى ( سيلا – وهواره – السبعه – علام)، كما تم الانتهاء أيضا من إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية منشأة سنورس والتي تستهدف خدمة 25 قرية من قرى مركز سنور.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا بتوقيع بروتوكول مع مؤسسة رؤية حياه وذلك في اطار حرص الدولة على استغلال الاصول غير المستغلة نتيجة لعدم توافر الموارد البشرية لخروج عدد كبير من المهندسين على المعاشات حيث ينص البرتوكول على إعادة التدريبات التي كانت تتم بالمركز بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة حيث تتم تنميه مهارات المرأة في مجال الالبان والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني، كما قامت مديريه الطب البيطري بأسوان بحملات تفتيش مكثفه ومكبره على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والمطاعم، حيث تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة وتم تحرير عدد 3 محاضر.

كما تم عقد اجتماع تنسيقي بين مديري مديريتي الزراعة بشمال سيناء وبورسعيد، لبحث أهم معوقات تنمية منطقة سهل الطينة ضمن الحدود الإدارية للمحافظتين، ونفذت مديرية الزراعة بجنوب سيناء تدريب مسئولي الادارات والجمعيات والمديرية حول كيفية اضافة استمارة حائزين على المنظومة الالكترونية لكارت الفلاح من خلال التابلت المتواجد بكل جمعية وكيفية اعتمادها من خلال كل اجهزة الكمبيوتر في كل ادارة والمديرية.