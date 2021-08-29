شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تنسيق المدن الجامعية لجامعة الأزهر إلكترونيا حتى 2 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتح جامعة الازهر اليوم باب التنسيق للالتحاق بالسكن بالمدن الجامعية لسنوات النقل الحاصلين علي ممتاز وجيد جدا ، وذلك إلكترونيا على الرابط التالي:
وعن ضوابط السكن يسكن الطلاب حسب البعد الجغرافي الأبعد فالأقرب بطريقة تنازلية كالآتي :-
أولًا: المناطق النائية وهي: (حلايب وشلاتين – سيوه – السلوم – واحات الفرافرة – جنوب سيناء – شمال سيناء – مرسي مطروح – البحر الأحمر - الواحات الداخلة والخارجة - الوادي الجديد – الواحات البحرية – وادي النطرون)، يتم تسكين الحاصلين على تقدير ممتاز، ثم جيد جدا.
ثانيًا: محافظات الوجه القبلي:(أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم) يتم تسكين الحاصلين على تقدير ممتاز، ثم جيد جدا.
ثالثًا محافظات الوجه البحري:(بورسعيد – الإسكندرية – البحيرة –الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنوفية – الشرقية) يتم تسكين الحاصلين على تقدير ممتاز، ثم جيد جدا.