شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تنسيق المدن الجامعية لجامعة الأزهر إلكترونيا حتى 2 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح جامعة الازهر اليوم باب التنسيق للالتحاق بالسكن بالمدن الجامعية لسنوات النقل الحاصلين علي ممتاز وجيد جدا ، وذلك إلكترونيا على الرابط التالي:

ويستمر التسجيل حتي 2 سبتمبر القادم ، وطالبت الجامعة جميع طلابها الذين لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا ،سرعة التقديم وتلقي اللقاح حيث لن يسكن طالب بالمدينة ليس معه شهادة اتمام جرعات اللقاح.

وعن ضوابط السكن يسكن الطلاب حسب البعد الجغرافي الأبعد فالأقرب بطريقة تنازلية كالآتي :-

أولًا: المناطق النائية وهي: (حلايب وشلاتين – سيوه – السلوم – واحات الفرافرة – جنوب ‏سيناء – شمال سيناء – مرسي مطروح – البحر الأحمر - الواحات الداخلة والخارجة - ‏الوادي الجديد – الواحات البحرية – وادي النطرون)، يتم تسكين الحاصلين على تقدير ‏ممتاز، ثم جيد جدا.

ثانيًا: محافظات الوجه القبلي:(أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني ‏سويف – الفيوم) يتم تسكين الحاصلين على تقدير ممتاز، ثم جيد جدا.‏

ثالثًا محافظات الوجه البحري:(بورسعيد – الإسكندرية – البحيرة –الغربية – كفر الشيخ – ‏الدقهلية – المنوفية – الشرقية) يتم تسكين الحاصلين على تقدير ممتاز، ثم جيد جدا.‏