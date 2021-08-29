شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس: قادرون على استيعاب أى سفينة بالعالم مهما بلغ حجمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور أكبر حاويات العالم فى قناة السويس، يزيد من ثقة الشركات فى القناة فى المستقبل بشكل أكبر، لاسيما وقد شهدت القناة اليوم عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم، وكذلك أكبر مستشفى عائم.

أضاف الفريق أسامة ربيع، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن قناة السويس حاليا قادرة على استيعاب أى سفينة حاويات بالعالم مهما بلغ حجمها، مؤكدا أن القناة شهدت العام الماضى عبور 210 سفن بحمولات 230 مليون طن، فيما شهدت العام الحالى عبور 149 سفينة بحمولة 122 مليون طن.

وتابع الفريق أسامة ربيع قائلا: "نهتم بمتابعة السفن المارة بطول المجرى الملاحى حتى خروجها بسلام من القناة، وكل تطوير نقوم به يجعل كل العيون على قناة السويس من قبل كل الشركات العالمية، ونحن نجرى كل يوم تطوير جديد بالقناة".

شهدت قناة السويس، السبت، عبور سفينة الحاويات العملاقة " EVER ACE" أكبر سفينة حاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا.

واتخذت هيئة قناة السويس كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدى الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسى ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس فى التعامل مع السفن العملاقة التى تعبر القناة لأول مرة، تم تعيين الربان على العباسى كبير مرشدين، والربان عمرو فايز كبير مرشدين للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة الكابتن يانج.

وتتبع السفينة العملاقة صاحبة الرقم القياسى فى عدد الحاويات المحمولة بسعة 23992حاوية مكافئة الخط الملاحى "EVER GREEN" وتتخطى بذلك سعة سفينة الحاويات "HMM ALGAZERAS" لتصبح هى السفينة الأكبر عالميا من حيث عدد الحاويات.