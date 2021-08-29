شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يحبس الأنفاس.. البرق يضرب برج الساعة بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو لمصور سعودى، التقطه خلال ضرب البرق لبرج ساعة مكة المكرمة الشهيرة المطل على المسجد الحرام، مساء الخميس الماضى.

وهطلت الأمطار على معظم أحياء وقرى شرق مكة، صاحبتها صواعق رعدية، نهاية الأسبوع الماضى، وفقا للمركز الوطنى للأرصاد السعودى.

ونقلت القناة السعودية عن المصور الضوئى عبد الله الشريف قوله: "ما أن تراكمت السحب فى السماء صعدت إلى سطح منزلى لالتقاط وميض البروق، حتى تمكنت من التقاط وميضها مع ساعة مكة بين المغرب والعشاء، مبيناً أن منظر البروق أعطى منظراً وهاجاً ومهيباً".

وأضاف الشريف: "تابعت اتجاه السحب واخترت أهم معلم فى طريقها، وهى ساعة مكة الشهيرة، فالأدوات المتواجدة لدى، ومتابعة الحالة الجوية، سهلت مهمة التصوير فى هذه اللقطات".

وكانت قد هطلت أمطار غزيرة وبرق ورعد، مساء الخميس الماضى، على الحرم المكى فى المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها على تويتر، صورا من سقوط الأمطار على الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، وقالت عنها: "اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها سقيا رحمة".