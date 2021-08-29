شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن مغادرة أخر طائرة عسكرية من أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت أخر طائرة عسكرية بريطانية من مطار كابول فى أفغانستان حسب ما نشر موقع بى بى سى البريطانى نقلا عن الحكومة البريطانية.

وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى تصريحات صحفية أن أخر طائرة بريطانية تقل عسكريين ودبلوماسيين غادرت مطار كابول لتضع نهاية لحملة عسكرية استمرت 20 عام فى أفغانستان.

وأعرب جونسون ضمن تصريحاته عن تقديره لأرواح الـ457 جندى بريطانى الذين سقطوا أثناء الحملة العسكرية التى بدأت منذ العام 2001 حتى العام الجارى، مشيرا إلى أن هذه التضحيات حجمت من أنشطة تنظيم القاعدة الإرهابى خارج أفغانستان.