شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المرأة أولوية.. 1.5 مليون جنيه لتوفير خدمة الكشف المبكر لسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال العام المالي الجاري 2021/2022 نحو 1.5 مليون جنيه لتوفير خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي واستكمال البنية التحتية والتجهيزات ورفع كفاءة الوحدات المتخصصة، في ضوء مبادرة صحة المرأة.

وتهدف مبادرة صحة المرأة، إلى تقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدي من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية ، وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج ، بتكلفة كلية 600 مليون جنيه . وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) فأنه بدأ تنفيذ هذه المبادرة في يوليو 2019 ، لتوفير الخدمة لنحو و 3 مليون سيدة، وتم اكتشاف وعلاج نحو 2850 حالة سرطان ثدي في نهاية يناير 2021. وأشارت خطة التنمية إلي أنه تم تطوير ورفع كفاءة نحو .3540 وحدة صحية أولية و 28 مركزا متخصصا للعلاج ، و 112 مستشفى فحص متقدم ، وتوفير 85 جهاز أشعة تشخيصية .

يشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع الأثنين الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات والصحة العامة، والدكتور أحمد مرسى مدير مشروع صحة المرأة، ووجة خلالها بالتوسع فى تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية المتخصصة فى الأورام لرفع القدرات المحلية فى الكشف والتشخيص وبروتوكولات العلاج عن الأورام المختلفة.