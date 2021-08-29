شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الأولى للتنسيق.. مؤتمر صحفى صباح اليوم ورابط للتعرف على النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن صباح اليوم الأحد نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية ، حيث من المقرر أن ينظم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا بمقر التعليم الخاص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق القبول بالجامعات الحكومية .

ومن المقرر أن تتاح النتيجة امام طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى عبر موقع التنسيق الإلكترونى .

ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الرابط التالى للتعرف على نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق :www.Tansik.Egypt.gov.eg

وعلى جانب آخر ، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت مد صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام إلى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المقبل، نظرًا لتأخر بعض نتائج الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.