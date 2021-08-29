شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 5 آلاف محل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في ضبط (1622) قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بمضبوطات بلغت (9673) أرجيلة، وغلق (5639) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط (67438) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (67134) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (304) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، خلال أسبوع.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.