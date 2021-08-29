شكرا لقرائتكم خبر عن شباب على شاطئ العريش ينقذون 50 سلحفاة بحرية ويعيدونها للبحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ عددا من الشباب على شاطئ مدينة العريش 50 سلحفاة بحرية وأعادوها للشاطئ بعد أن تبين لهم أنها نتاج فقس بيض وضعته الأم على الرمال قبالة الشاطئ، وكانت هذه السلحفاة خرجت قبل نحو شهر واكتشفوها وأعادوها للمياه مرة أخرى .

قال عطا أبوكرفاش ، أحد شباب مدينة العريش القائمين بتنفيذ وإدارة مشروع خدنى لخدمة المصطافين على الشاطئ، أنهم فوجئوا بكميات من السلحفاة البحرية صغيرة الحجم التى تبين لهم أنها نتاج فقس بيض أم كانوا بالفعل أنقذوها قبل شهر عندما وجدوها تحتضر على الشاطئ .

وأضاف أنهم اليوم قاموا بنقل السلاحف البحرية الصغيرة لمياه البحر وبدورها انطلقت فى المياه لتبدأ دورة حياتها من جديد، وأشار أن الشباب المنقذين لها هم زملاء له فى موقع العمل وجميعهم اعتادوا على هذه الظواهر، ويعتبرون أن دورهم ورسالتهم هو الحفاظ على البيئة الطبيعية وفقا لتوجيهات أجهزة الدولة، وأن يكونوا عونا فى هذا الجانب .

يذكر أن هذه المجموعة من الشباب نقلت الخليج 365 قبل شهر تجربتهم فى إنقاذ سلحفاة بحرية التى تبين اليوم أنها هى الأم التى كانت فى رحلة وضع بيضها على الشاطئ ،وقال عطا أبوكرفاش، وقتها إنهم فوجئوا بوجودها ليلًا على الرمال فى حالة إرهاق وتبدو عليها علامات الاحتضار.

وأضاف أنهم عندما سكبوا الماء عليها وجدوا أنها تنتعش من حالة التردى الصحى الذى تبدو عليها، وتعاونوا جميعًا وأعادوها لمياه البحر وبمجرد ملامستها للمياه لاحظوا عودتها لطبيعتها وحملوها لعمق الأمواج فانطلقت مسرعة وهى تسبح لختفى عن الأنظار وسط صياح المشاركين فى إنقاذها، وأوضح أنهم بهذا ينقلون رسالة لكل العالم بضرورة المحافظة على هذه المخلوقات النادرة.

كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل أمس، دولفين يسبح على شاطئ مدينة العريش على ساحل محافظة شمال سيناء ، وقال أهالى: تم مشاهدة الدولفين وهو يسبح بعرض البحر على مسافات بعيدة من الشاطئ، بينما قال صيادون إن البحر المتوسط بمنطقة العريش يظهر فيه الدولفين صغير الحجم بين الحين والآخر خصوصا مع شروق الشمس .

وسبق وشهد شاطئ مدينة العريش أكثر من مرة خروج دولفين نافق عند شاطئ المدينة ويقوم المختصون بشؤون البيئة فى شمال سيناء، برفعه وتحديد أسباب نفوقه ثم دفنه بواسطة مختصين.



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