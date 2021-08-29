نشرة الحوادث المسائية.. حريق وجريمة قتل وضبط بائعي "الملابس الداخلية" بالمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

السيطرة على حريق نشب في مطعم شهير بالمقطم

نشب حريق، في مطعم شهير بمنطقة المقطم في القاهرة.

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مقتل شاب دافع عن والدته بالمقطم

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 متهمين بقتل شاب في منطقة المقطة إثر خلاف نشب بينهم بسبب تصليح "خلاط"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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الداخلية تضبط أبطال فيديو "الملابس الداخلية" بالمترو

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" يتضمن عرض شخصين ملابس داخلية للبيع داخل إحدى عربات المترو.

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ضبط مواطن اختلق واقعة لحصد مشاهدات على السوشيال ميديا

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى إعطائه آخر سندوتشات تحوي مواد مخدرة بطريق القاهرة / السويس الصحراوي.

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النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة الجديدات

التقى النائب العام المستسار حماده الصاوي، بعضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

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المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة الضرب والإتلاف المقترن بالبلطجة يستهدف مواجهة الخطورة الإجرامية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة، حكمًا بتأييد دستورية مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتي الضرب والإتلاف العمدي التي تقع بناء على جريمة البلطجة.

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السجن 3 سنوات لمتهم بـ"خلية داعش النزهة"

قضت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته؛ لاتهامه مع آخر سبق الحكم عليه بالانضمام لتنظيم داعش في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة".

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سقوط عصابة سرقة المواطنين أعلى دائري البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بأسلوب المغافلة، اثناء تعطل سيارته على الطريق الدائري إلا أن اليقظة الأمنية لرجال مباحث البساتين كشفت أمرهم.

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